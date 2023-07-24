Arsen Zakharyan İtalya yolunda

Editör: Fatma Demirkaya

Transfer dönemi boyunca pek çok Avrupa kulübünün radarına giren ve bir süredir adı Galatasaray ile anılan Arsen Zakharyan’ın sıradaki durağı belli oldu.

LAZİO İLE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Lazio Arsen Zakharyan’ı kadrosuna katmak için Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere.

11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İtalyan ekibinin 20 yaşındaki yıldızı 11 milyon Euro + 2-3 milyon Euro bonus karşılığında transfer etmeye hazırlandığı belirtildi.

PERFORMANSI

Zakharyan geçtiğimiz sezon Dinomo Moskvo’da forma giydiği 37 maçta 5 gol 10 asist kaydetti.