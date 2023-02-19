19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın istediği ve prensipte anlaştığı Rus futbolcu Zakharyan'ın menajeri açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:58
Takip Et

Arsen Zakharyan'ın menajeri Galatasaray hakkında açıklama yaptı

Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
+
Aa
-

Galatasaray, 19 yaşındaki Rus futbolcu Zakharyan'ı gündemine aldı.

Görüşmeler devam ederken, futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki hakkında konuşan Andreev, "Zakharyan'ın Galatasaray'da 2-2,5 milyon euro kazanma arzusu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

ESKİ KALECİ NIGMATULLIN'DEN FLAŞ SÖZLER

Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin, bu transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." şeklinde konuştu.

Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
5
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
7
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.