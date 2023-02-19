Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray, 19 yaşındaki Rus futbolcu Zakharyan'ı gündemine aldı.

Görüşmeler devam ederken, futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki hakkında konuşan Andreev, "Zakharyan'ın Galatasaray'da 2-2,5 milyon euro kazanma arzusu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

ESKİ KALECİ NIGMATULLIN'DEN FLAŞ SÖZLER

Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin, bu transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." şeklinde konuştu.

Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." dedi.