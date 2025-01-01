Arsenal, Brentford'u 3-1 mağlup etti

Premier Lig'in 2025 yılındaki ilk maçında Arsenal, Brentford karşısında geriden gelerek kritik bir galibiyet elde etti. Mbeumo'nun golüyle geriye düşen Arsenal, Jesus, Merino ve Martinelli’nin golleriyle 3-1 kazandı.

İLK YARIDA ZORLANDILAR

Brentford, maça hızlı başlayarak 12. dakikada Mbeumo'nun golüyle öne geçti. Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın orta sahada yaptığı top kaybını iyi değerlendiren Damsgaard, Mbeumo’ya güzel bir asist yaptı. Eski Brentford kalecisi David Raya, Mbeumo'nun vuruşunda hatalı pozisyon alarak gole engel olamadı.

Arsenal ise ilk yarının büyük bölümünde etkisiz bir oyun sergiledi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bukayo Saka’nın eksikliği hissedildi. Ancak Thomas Partey’nin ceza sahası dışından çektiği şutun kaleci Flekken tarafından kurtarılamaması sonrası Gabriel Jesus, dönen topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek eşitliği sağladı.

İKİNCİ YARIDA FARK YARATTILAR

İkinci yarıda daha istekli bir Arsenal sahadaydı. 48. dakikada bir köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde Merino, topu ağlarla buluşturdu. Bu gol Arsenal'in üstünlük sağlamasında kilit rol oynadı. Ardından, 53. dakikada genç yıldız Nwaneri'nin etkili ortasıyla gelişen atakta Martinelli, ceza sahası içinden yaptığı düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Brentford, bu dakikadan sonra oyundan tamamen düştü ve Arsenal, rahat bir şekilde maçı tamamladı.

Another big team performance ❤️ pic.twitter.com/DBEoSEQe05 — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2025

NWANERİ VE RAYA’NIN GÖZ DOLDURAN PERFORMANSI

Arsenal'in 17 yaşındaki genç yıldızı Ethan Nwaneri, Premier Lig’deki ilk maçında büyük bir olgunluk sergiledi. Yaptığı ortalar ve hazırladığı pozisyonlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Öte yandan, Arsenal kalecisi David Raya, eski takımı Brentford karşısında zor anlar yaşadı. İlk yarıda yaptığı hatalar, Arsenal savunmasını zora soksa da ikinci yarıda daha toparlanmış bir performans sergiledi.

Defeat at the Gtech. pic.twitter.com/jUFLOMmdSZ — Brentford FC (@BrentfordFC) January 1, 2025

BRENTFORD'UN SAVUNMA SORUNLARI

Brentford, son haftalarda yaşadığı savunma problemlerini bu maçta da devam ettirdi. Özellikle Arsenal’in ilk ve üçüncü gollerinde savunmanın yavaş tepki vermesi dikkat çekti. Ayrıca, kaleci Flekken’in zayıf yumruğu ikinci golün gelmesine neden oldu.

Thomas Frank’ın ekibi, bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz temiz bir sayfa tutturamadı. Brentford, son yedi maçında sadece bir galibiyet alarak orta sıralara gerileme tehlikesiyle karşı karşıya.