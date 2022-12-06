Brezilya'nın yıldızı Jesus'tan kötü haber: Arsenal de yıkıldı

Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Jesus'tan kötü haber geldi.
İngiltere'nin The Sun gazetesindeki habere göre dizinden ameliyat olacak olan Gabriel Jesus, 3 ay süreyle sahalardan uzak kalacak.
Haberde Jesus'un sakatlığının Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiren Arsenal'de de yıkıma neden olduğu vurgulandı.
Jesus, Premier Ligde bu sezon 14 maçta 5 gol atıp, 6 asist yapmıştı.
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