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Everton'dan Arsenal'i evinde mağlup etti. 13 hafta sonra puan kaybetti

Premier Lig'de Everton Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:48
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Arsenal deplasmanda Everton'a kayıp

Everton'dan Arsenal'i evinde mağlup etti. 13 hafta sonra puan kaybetti
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

TARTOWSKİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0 kazanırken, galibiyet golü 60. dakikada James Tarkowski'den geldi.

Lig lideri Arsenal, bu sonuçla birlikte 13 haftanın ardından ilk mağluibyetini aldı ve 50 puanda kaldı. Arsenal ligin bir sonraki haftasında evinde Brentford ile karşılaşacak.

Yeni teknik direktörü Sean Dyche yönetiminde ilk maçına çıkan Everton ise 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 18'e yükselten Everton, gelecek hafta derbide Liverpool'a konuk olacak.

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