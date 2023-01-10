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Arsenal farklı kazandı

Arsenal, kupada Oxford United'ı geçti. 4. turda Manchester City ile karşılaşacak

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 06:49
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Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi

Arsenal farklı kazandı
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Arsenal, Oxford United'ı 3-0 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda 4. tura çıktı.

Premier Lig'in zirvesindeki Arsenal, 3. tur maçında İngiltere 3. Ligi takımlarından Oxford United'a konuk oldu.

Kazandığı 14 şampiyonlukla FA Kupası'nın en başarılı takımı olan Arsenal, Elneny'nin 63, Nketiah'ın 70. ve 76. dakikadaki golleriyle tur atladı.

Arsenal böylece 4. turda Manchester City'nin rakibi oldu.

 

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