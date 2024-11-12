Arsenal, Juventus'u 4-0 mağlup etti

Arsenal Kadın Futbol Takımı, geçici teknik direktör Renee Slegers yönetiminde gösterdiği etkileyici performansını Juventus karşısında aldığı galibiyetle sürdürdü. Kadroda Frida Maanum, Stina Blackstenius, Mariona Caldentey ve Caitlin Foord gibi oyuncuların gol katkılarıyla Arsenal, Slegers’ın görevi devralmasından bu yana beş maçtır yenilmezliğini koruyor.

Arsenal, deplasmanda zorlu bir sınav verirken, Juventus'un özellikle kontrataklarla savunmayı zorlaması, rakipleri için tehdit oluşturdu. Ancak Gunners, etkili hücum organizasyonlarıyla daha baskın bir görüntü sergiledi. Maçın ilk golü, Maanum’un kısa paslaşmalar sonrası ceza sahasında buluştuğu topu ağlara göndermesiyle geldi ve takımının üstünlüğünü perçinledi.

Slegers, ikinci yarıda oyun disiplinini koruyarak yedek oyuncuları sahaya sürdü ve Arsenal'in ofansif gücünü tazeledi. Blackstenius, bireysel yeteneğiyle Juventus savunmasını aşarak yakın mesafeden attığı golle farkı ikiye çıkardı. İspanyol forvet Caldentey ise ceza sahasında yaşanan karambolden faydalanarak üçüncü golü kaydetti. Maçın kapanışını ise Cooney-Cross'un asistinde Foord yaptı ve Arsenal mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda üçüncü maçında ikinci sırada kalırken, üçüncü sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını üçe çıkardı ve lider Bayern Münih ile eşit puanda ilerliyor. Grup aşaması henüz yarılanmış olsa da, gruptan çıkma mücadelesinin Juventus ve Arsenal arasında geçeceği öngörülüyor.