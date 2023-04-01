1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arsenal fark attı

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:21
Takip Et

Arsenal Leeds'i 4-1 yendi

Arsenal fark attı
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 55. dakikalarda Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White ve 84. dakikada Granit Xhaka atarken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 72'ye çıkaran ve maç fazlası bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı yeniden 8'e yükseltti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Premier Lig'de diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Leicester City : 2-1

Brighton Hove Albion-Brentford: 3-3

Nottingham Forest-Wolverhampton: 1-1

Bournemouth-Fulham: 2-1
(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
﻿Yeni Hayat
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.