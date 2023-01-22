22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Weghorst sınıfta kaldı: Arsenal büyük maçta güldü

Weghorst sınıfta kaldı: Arsenal büyük maçta güldü

Premier Lig'de Arsenal, Manchester United'i 3-2 mağlup etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:01
Takip Et

Arsenal Manchester United'i evinde mağlup etti

Weghorst sınıfta kaldı: Arsenal büyük maçta güldü
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.
 

GOL PERDESİNİ RASHFORD AÇTI

Manchester United, 17. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti.

Arsenal, 24. dakikada genç golcüsü Edward Nketiah ile eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka ile geriden gelip öne geçti. Manchester United, 59. dakikada Arjantinli stoperi Lisandro Martinez ile skora yeniden eşitliği getirdi.

Arsenal, 90. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Tottenham'ın ardından Manchester United'ı da mağlup eden lider Arsenal, puanını 50'ye yükseltti ve 1 maç eksiğine karşın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5 olarak korudu.

Son 2 maçından 1 puan çıkarabilen Manchester United, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Manchester United ise Old Trafford'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
3
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
5
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
7
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.