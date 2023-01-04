4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arsenal'a Newcastle freni

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde puan kaybetti

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 07:07
Takip Et

Arsenal Newcastle'a takıldı

Arsenal'a Newcastle freni
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal sahasında oynadığı maçta Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'de lider Arsenal, 3. sıradaki Newcastle United karşısında golsüz beraberlik alarak, puan kaybı yaşadı.

Puanını 44'e çıkaran Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City (36) ile arasında puan farkı 8'e indi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
3
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
5
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
6
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
7
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.