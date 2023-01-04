Arsenal'a Newcastle freni

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal sahasında oynadığı maçta Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'de lider Arsenal, 3. sıradaki Newcastle United karşısında golsüz beraberlik alarak, puan kaybı yaşadı.
Puanını 44'e çıkaran Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City (36) ile arasında puan farkı 8'e indi.
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