Arsenal Tottenham maçında gol düellosu

Premier Lig'de Londra derbisinde gol yağmuru yaşandı.

Arsenal Tottenham maçında gol düellosu

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Londra derbisinde Arsenal, kendi sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal, 6. dakikada Romero'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Tottenham, 42. dakikada Heung-Min Son’un attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

50. dakikada Arsenal penaltı kazandı. Tottenham oyuncularının uzun süre itiraz etmesinin ardından VAR incelemesinden de penaltı kararı çıktı. 54. dakikada atışı kullanan Saka, Arsenal'i bir kez daha öne geçirdi.

55. dakikada Tottenham'da Son Heung-Min bir kez daha sanneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.

Bu gol aynı zamanda Son Heung-Min’in Tottenham formasıyla resmi maçlardaki 150. golü oldu.

Bu beraberlikle her iki takım da 14 puana ulaştı. Tottenham averajla 4. sırada yer alırken, Arsenal 5. sırada kendisine yer buldu.

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