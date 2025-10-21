Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak.

Dev maç öncesi Atletico Madrid bugün Londra'ya giderek son antrenmanını Emirates Stadyumu'nda yapmak istedi. Ancak İspanyol ekibi kötü bir sürprizle karşılaştı.

ATLETICO MADRID STATTA DUŞ ALAMADI

Pedro Fullana'nın haberine göre; antrenman sonrası Atletico Madridli oyuncular sıcak su olmadığından dolayı Emirates'ten duş almadan ayrılmak zorunda kaldılar. Ter içinde kalan oyuncular bir an önce otele giderek duşlarını aldılar. Ancak bu yaşadıkları olaydan dolayı Atletico Madrid kafilesinin bir hayli öfkeli olduğu bildirildi.

ARSENAL BU UYGULAMALARA YABANCI DEĞİL

Arsenal'in buna benzer uygulamaları daha önce medyada gündem olmuştu. Deplasman soyunma odasını rakip takımlar için konforsuz bir şekilde tasarlayan Arsenal, bazı küçük mimari detaylarla oyuncuların maç öncesi konsantrasyonlarını bozmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.