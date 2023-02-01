1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jorginho Arsenal'de

Arsenal, Chelsea'den Jorginho'yu transfer etti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 06:39
Takip Et

Arsenal'den flaş transfer

Jorginho Arsenal'de
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu kadrosuna kattı.

Arsenal, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin boşluğunu doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen İtalyan futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea ile kontrat süresinin bitimine 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Arsenal, 12 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

2018'de transfer olduğu Chelsea formasıyla 213 maçta 29 kez ağları sarsan İtalyan oyuncu, milli takımda ise 46 maçta 5 gole imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
2
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
3
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
4
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
6
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
7
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracak
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi
﻿Tekirdağ'da su boruları kesildi, cadde sular altında kaldı
﻿Tekirdağ'da su boruları kesildi, cadde sular altında kaldı
﻿Tekirdağ'da su boruları kesildi, cadde sular altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.