Arsenal'de Elneny şoku

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Mısırlı oyuncunun, ameliyat edildiği belirtildi.

Londra'daki ameliyatı başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncunun, sahalardan uzun süre uzak kalacağı vurgulandı.

Elneny'nin iyileşme sürecine girmesinin ardından sahalara dönüş tarihine ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 2016'da transfer olduğu Arsenal formasıyla 155 maçta 6 gole imza attı.