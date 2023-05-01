Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Wolfsburg, deplasmanda Arsenal'ı 119. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti ve toplam 5-4'lük tur skoruyla finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu

Organizasyonunun yarı final rövanşında, İngiltere temsilcisi Arsenal ile Almanya'nın Wolfsburg takımı karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Arsenal, 11. dakikada Stina Blackstenius ve 75. dakikada Jen Beattie; Wolfsburg ise 41. dakikada Jill Roord ve 58. dakikada Alexandra Popp ile ağları sarstı ve mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.
Yarı final ilk maçının da aynı skorla tamamlanması nedeniyle, mücadelede uzatmalara geçildi. Wolfsburg, 119. dakikada Pauline Bremer'ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Barcelona'nın ardından finale kalan ikinci takım oldu.
Barcelona ile Wolfsburg arasındaki final maçı, 3 Haziran Cumartesi günü Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak.

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