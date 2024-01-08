Arslan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Arslan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Arslan ne demek? Arslan isminin anlamı nedir?

ARSLAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Arslan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Afrika ve Batı Asya’da yaşayan, dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvvetli, kedi cinsinden memeli hayvan.

- Yiğitlik, cesaret, sağlamlık, kuvvet gibi bu hayvana has meziyetlere sâhip kimseler için kullanılan övgü sözü.

- Delikanlılara hitap sözü.

ARSLAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Arslan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve Arslan ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı için bazı rivayetlerde bebeğin doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymanın uygun olduğu söylenmektedir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katacak anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmaması tavsiye edilir.

İsmin ve içerisindeki harflerin enerjisi insanın kişiliği ve karakterine etki edebilir. Bu yüzden hangi isim konulacağı çok önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde çağa uygun ve seveceği bir isim seçmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra çoğunuzun bir gün yurt dışında yaşayabileceği de göz önünde bulundurularak bir isim seçilmesi tavsiye edilir.