﻿Arter'de Uyusun da büyüsün konseri

Serginin küratörü Eda Berkmen'in saat 16:00'da gerçekleştireceği tur, Koyun Koyuna sergisinin kavramsal çerçevesine ve sergilenen yapıtlara odaklanacak. Turun ardından saat 17:00'de Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek "Uyusun da Büyüsün" başlıklı konserde ise keman sanatçısı Önder Baloğlu ve piyanist Çağdaş Özkan, farklı bestecilerin yapıtlarıyla ninnilerin ve uyku temasının izini sürecekler.

Arter'in giriş kat galerisinde devam eden Koyun Koyuna başlıklı grup sergisindeki yapıtlar, uyku temasıyla bağlantılı mahremiyet ve paylaşım, birey ve topluluk, kucaklanma ve kısıtlanma, direniş ve teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi kavramlar etrafında toplanıyor. Uykunun geçmişle ve bilinçdışıyla bağı, çağdaş sanat yapıtlarının yanı sıra daha erken tarihli temsiller ve arkeolojik nesneler yoluyla sergiye dahil ediliyor.