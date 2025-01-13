Artiin'de kar üzerinde bisiklet keyfi

Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte yalnızca kayak severlere değil, adrenalin dolu sporlarla ilgilenenlere de ev sahipliği yapıyor.

Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımda yer alan kayak merkezinde, bisiklet sporcuları Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş, kayak pistinde pedal çevirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

İki sporcu, telesiyejle zirveye çıkarak, bisikletlerini kucaklarında taşıdı ve karlı pistte hızla iniş yaptı.

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Ortalama 70 kilometre hızla pistten inen sporcular, kayak yapan Doğan Gümüş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş, bu etkinlikle bisiklet sporuna dikkat çekmek ve Atabarı Kayak Merkezi'ni tanıtmak istediklerini belirtti.