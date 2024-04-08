Artık bankalar için çalışma zamanı!

Artık 12 ay vade ile buzdolabı, televizyon veya başka bir şey alma dönemi bitti!

Artık taksit istiyorsan faiz ödeyeceksin.

Sıkıştın, kredi kartından ya da hazır hesaptan para mı çekeceksin? O zaman daha çok faiz ödeyeceksin.

Ay başını aldığın maaşla getiremeyince hemen kredi kartına yükleniyorsun ve onun da aylık ödemesini, yüzde 25’ini ödüyorsun değil mi?

Artık o da yok! Çünkü daha çok faiz ödemen gerekiyor.

Peki, daha çok faizi ödemek için ne yapacaksın?

O zaman daha çok çalışacaksın!

Mesela işten saat 6’da mı çıkıyorsun, ek bir iş bulup 3 saat daha çalışacaksın.

Ya da hafta sonu gidip kendine ekstra bir iş bulacaksın.

Bu faizi bankaya ödeyebilmek için daha çok çalışman lazım.

Artık reklam arası bitti!

Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi.

Adına ‘Nas Ekonomisi’ dedikleri saçma sapan deneye sesini çıkartmadın, üstüne üstlük “Avrupa Bizi Kıskanıyor” deyip sana akıl dışı bu politikayı uygulayan iktidarı onurlandırdın.

İşte şimdi fatura ödeme zamanı.

Bankaya çalışacaksın.

İngiliz, Fransız, Hollandalı ve Arap ülkelerinin ele geçirdiği o bankalar için çalışacaksın.

Onların daha çok kazanıp, ülkelerine servet transferi yapmaları için çalışacaksın

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını yükseltti.

Bunu yaparken de gerekçesi, kredi kartı harcamalarındaki artışın enflasyona etkisi.

Yani vatandaş kredi kartı ile çok alışveriş yapıyormuş.

Acaba gerçekten öyle mi?

Vatandaş marketten daha fazla mı gıda maddesi alıyor?

Ya da kasaptan 1 kilo değil de, 5 kilo et mi alıyor?

Mesela yılda bir buzdolabı televizyon mu değiştiriyor?

Elbette değil!

Vatandaşın kredi kartı harcamasının artma nedeni fiyatların yüksek olmasından.

Yoksa vatandaş daha az alıyor. Daha az tüketiyor. Örnek olarak; 1 yıl önce 1 kilo et ve bir sepet temel gıda maddelerine 500 lira ödüyor ise şimdi bin 500 lira ödüyor.

Kendilerinin yarattığı enflasyon belasının vebalini ve faturasını vatandaşa yüklüyorlar.

Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı.

Gerçek ise; parası olanın daha çok faiz alması için ve o faize aracılık eden bankaların daha çok kazanması için daha çok çalışmadır.

Hadi reklam arası bitti!

Yeni Türkiye’de servet transferi zamanı!

Çok çalışıp yabancılara ve zenginlere çok kazandıracaksın.

Not: Bu yazdıklarım herkes için geçerli değil! Yüzde 1’lik kesim istediği gibi yaşayabilir. Çünkü Türkiye’de yüzde 1’lik kesim servetin yüzde 40’ını alıyor.