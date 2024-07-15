170 kişi için 8 yıl çalışmak

Hazine geçen hafta sessiz sedasız bir borçlanmaya gitti.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılardan borç aldı.

Toplam 1,7 milyar doları 8 yıl vadeli yüzde 7,3 faizle aldı. Yüzde 7,3 faizi dünyada sadece birkaç batık ülke borçlanıyor. Yani bu oran tam bir tefeci faizi. Burada konu tefeci faizi de değil. 1,7 milyar dolarlık borçlanmanın süresi ve bunları alan kişiler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahvile ihraç tutarının dört katına yakın talep geldi.

Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye, yüzde 3'ü Asya ülkelerinden yatırımcılara satıldı.

Peki, bu oranlar kaç kişiyi ifade ediyor? Sıkı durun, sadece 170 kişiyi. Yani bu kadar yüksek faizli ve bu kadar uzun vadeli eurobondu sadece 170 kişi aldı.

Kim bu 170 kişi? Çünkü 8 yıl çok uzun bir vade. 1-2 yıl olsa anlarım, sıkıntılı dönem kısa vade için verildi der geçeriz. Ama buradaki vade 8 yıl.

Bir düşünün, paranızı Türkiye’ye borç veriyorsunuz ve devlet size 8 yıl boyunca yıllık dolar bazında yüzde 7,3 oranında faiz veriyor. Dünyada böyle bir para yok!

Bir başka soru: Hazine, FED’in faiz indirim sürecine girdiği bir dönemde 1,7 milyar doları neden borçlanma gereği duydu? Neden kısa vade değil de 8 yıl gibi oldukça uzun vade için bu kadar yüksek faiz verildi?

Geldik son soruya: Bu faizi kim ödeyecek? Tabii ki biz! Zenginin ödeyecek durumu var(!) Biz, Mehmet Şimşek’in yeni yeni icat edeceği vergilerle bu şanslı 170 kişiye faiz ödemek için çalışacağız.

Bu kadar yüksek faizle 170 kişiden borç alan Hazine’ye neden kimse tepki göstermiyor? Onu bana değil, 25 kuruşluk poşet için Türkiye’yi ayağa kaldıran ve hükûmete geri adım attıran kişilere sorun!