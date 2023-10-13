Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı yöresel ürünlerde tüm gıda katkı maddelerinin kullanımının yasaklandığını açıkladı. Gıda işletmecilerinin yönetmelik hükümlerine 1 Nisan 2024 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekiyor.

KAYNAK: AA
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı

Bazı yöresel ürünlerde tüm gıda katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle gıdalarda kullanılmasına izin verilen katkı maddelerinin listesi, kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

KAYMAK, TAHİN, BAKLAVA, PESTİL...

Buna göre, Türkiye'de üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri başlıklı ekin kapsamı genişletilerek, kaymak, tahin, baklava, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri yöresel ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı.

Renklendirici olarak bilinen titanyum dioksitin kullanımı da yasaklanırken, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bu katkı maddesiyle gıda üretilemeyecek.

Yumuşak taze peynirler dışındaki olgunlaştırılmamış peynirlerde, yönetmelik Grup 1'de yer alan katkı maddeleri (kalsiyum klorür hariç), fosforik asit-fosfatlar ve polifosfatlar kullanılamayacak.

Döner ve kanatlı dönerde (çiğ halde/hazırlanmış et karışımı) kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan bazı E kodlu katkı maddeleri yer alamayacak.

Fermente sucuklarda emülgatörler, ısıl işlem görmüş et ürünlerinde de kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan E427 (Cassia gum, Sinameki gam) kodlu katkı maddesinin kullanımı yasaklandı.

Pastırmanın kaplamasında ve yöresel helvalarda (peynir, saray, çekme, tahin, yaz helvaları ve benzeri) renklendirici kullanılamayacak.

1 NİSAN 2024'E KADAR UYUM SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Gıda işletmecilerinin yönetmelik hükümlerine 1 Nisan 2024 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekiyor.

Öte yandan, 30 Haziran 2013 tarihli Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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