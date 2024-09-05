İstanbul'da yaşamak mucize. Maliyetler katlandı

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber yaşam maliyetleri arttı. Yüksek enflasyon ve dolar kurundaki yükseklik yaşam koşullarını zorladı.

Vatandaş temel gıdaya ve barınmaya erişemez hale geldi. Her ürünün fiyatının her gün değiştiği dönemde ortalama yaşam maliyetleri de uçtu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırma akıllara durgunluk verdi. Yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti “yok artık” dedirtti.

Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlar hiçbir şeye yetemez oldu. Alım gücü her geçen gün eridi bitti.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul’da yaşam sürmenin maliyeti 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 61,84 artış gösterdi. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira oldu.

2023’ün Ağustosuna kıyasla ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 61,84 olarak açıklandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, bu ay, temmuza kıyasla 2 bin 383 TL artış göstermiş oldu. Maaşlar sabit kalırken, maliyetlerdeki bu artışlar, enflasyonun alım gücünü iyice bitirdiğinin göstergesi.

Temel tüketim maddelerinin 2023’ün aynı ayına göre fiyat artışları değerlendirildiğinde en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.