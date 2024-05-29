Artistlerin makyözünü eski sevgilisi 20 kez bıçakladı

Babylon'u ve Rebel Moon gibi projelerde çalışan 35 yaşındaki makyaj sanatçısının, 23 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradığı ve 20 kez bıçaklandığı iddia edildi.

Shehorn'un arkadaşları Emily MacDonald ve Jed Dornoff, makyözün sağlık faturaları için onun durumu hakkında ayrıntılı güncellemeler veren bir GoFundMe kampanyası düzenledi.

İlk açıklamada MacDonald, Shehorn'un eski erkek arkadaşı tarafından birçok kez bıçaklandığını ve hastanede kritik durumda yaşam mücadelesi verdiğini yazdı.

MacDonald, "Allie sıcaklık, nezaket ve sevgi dolu, olağanüstü bir insan. Hiç kimse böylesine travmatik bir deneyime katlanmayı hak etmiyor, özellikle de Allie gibi şefkatli biri. İyileşmeye giden yol uzun ve meşakkatli olacak ama sizin desteğinizle onun yükünü hafifletebilir ve çaresizce ihtiyaç duyduğu mali yardımı sağlayabiliriz." diye yazdı.

Shehorn'un 25 Mayıs'ta ikinci ameliyatını geçirdiğini ve tıbbi ekibinin iyimser olduğunu belirtildi.

Dornoff, 26 Mayıs'ta solunum ve beslenme tüplerinin çıkarıldığını ve yetkililerin saldırganı 27 Mayıs'ta Teksas ve Meksika sınırından ülkeden kaçmaya çalışırken yakaladığını söyledi.

Dornoff ayrıca Shehorn'un Salı günü yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığını da söyledi. Dornoff, "Hâlâ bunun onu yenmesine izin vermemeye kararlı ve iyileşmek için acıyı bastırıyor" diye yazdı.

Dornoff ayrıca saldırının ardından Christine White isimli bir kadının Shehorn'u bulduğunu belirtti. Dornoff, "O, Allie'yi çok önemseyen, evlat edinmiş bir anne gibi çok cesurdu ve Allie'nin kanadığını görünce hızlı davrandı. Hayatını kurtardığı için Christine'e teşekkür ederim." dedi.

MacDonald, Shehorn'un muhtemelen bir ay hastanede kalması gerekmesine rağmen olumlu tutumunu sürdürdüğünü söyledi. "Gerçekten morali çok iyi. En dibe düştüğünde bile hâlâ diğer insanları nasıl ayağa kaldırabileceğinin peşinde." ifadelerini kullanıldı.

Shehorn'un özel makyaj efektleri üreten on yıllık kariyeri aynı zamanda Mean Girls, Family Switch ve Fall'u da içeriyor.