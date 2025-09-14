Artvin-Hopa Yolu'nda faciadan dönüldü: TIR ve otomobil ölümle burun buruna!

Artvin-Hopa karayolunda bir tır, hatalı sollama yaparak kazaya neden oluyordu. Karşıdan gelen otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Borçka-Hopa arasındaki jandarma kontrol noktasına yakın virajda yaşandı.

Hopa’dan Artvin’e seyreden tır, sollama yaparken karşıdan gelen Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi Aşkın Göktürk’ün kullandığı otomobille karşılaştı.Görüntülerde, her iki sürücünün ani frenle olası faciayı önlediği görülüyor.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medyada, “Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah’a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef” paylaşımını yaptı.

