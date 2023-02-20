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Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:02
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Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Artvin-Ardahan karayolu 39. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan Artvin-Ardahan karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Şavşat'ın Pınarlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayanlar karayoluna düştü.

Karayolu çift taraflı araç trafiğine kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelanda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonrası yolun yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor.

Karayolunun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

ÜÇ GÜN ARAYLA AYNI NOKTADA YİNE HEYELAN

Artvin-Ardahan karayolu 38. kilometresinde 17 Şubat Cuma günü bir heyelan daha meydana gelmiş, karayolu bir kez daha ulaşıma kapanmıştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılan karayolunda 3 gün sonra 1 kilometre ileride bir heyelan daha meydana geldi. (AA - İHA)

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