Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama

Artvin’de görevli 100 öğretmen, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kapsamında Hopa ilçesindeki iskelede yöreye özgü ‘Atabarı’ oynayarak kutlama yaptı.

KAYNAK: DHA
Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama

Hopa Kaymakamlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kapsamında ilçe iskelesinde 100 öğretmenle etkinlik düzenledi. İskeleye gelen kentte farklı okullarda görevli 100 öğretmen, yöreye özgü ‘Atabarı’ oynadı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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