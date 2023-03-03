3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 76 metreyi aştı

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 76 metreyi aştı

Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 76,83 metre oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:36
Takip Et

Artvin'de 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 76,83 metre oldu

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 76 metreyi aştı
+
Aa
-

Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibarıyla 84,70 milyon metreküpe, su seviyesi 580,33 kotuna, su yüksekliği de 76,83 metreye ulaştı.

Su seviyesinin her geçen gün yükselmesiyle bazı eski köy yerleşim yerleri ile bir çok ulaşım yolları su altında kaldı. Vadide biriken su, eski ilçe merkezindeki sanayi sitesi mevkiine kadar geldi.

Kar ve yağmur suyu dolayısıyla nehrin debisi artarken, buna bağlı olarak ilerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesi bekleniyor.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
4
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
5
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
6
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Barcelona Beşiktaş'ın 120. yaşını kutladı: Nice yaşlara Beşiktaş
﻿Barcelona Beşiktaş'ın 120. yaşını kutladı: Nice yaşlara Beşiktaş
﻿Barcelona Beşiktaş'ın 120. yaşını kutladı: Nice yaşlara Beşiktaş
﻿Kalidou Koulibaly: Kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım
﻿Kalidou Koulibaly: Kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım
﻿Kalidou Koulibaly: Kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım
﻿Kendry Paez Chelsea yolunda. Sözlü anlaşma tamamlandı
﻿Kendry Paez Chelsea yolunda. Sözlü anlaşma tamamlandı
﻿Kendry Paez Chelsea yolunda. Sözlü anlaşma tamamlandı
﻿ Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü
﻿ Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü
﻿ Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.