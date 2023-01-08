﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, yüksek kesimlerde kar yağışı yarım metreye ulaştı. Ardanuç'ta 14, Şavşat'ta 37, Yusufeli'de 16, Murgul'da bir, Borçka'da bir ve merkez 9 köy olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)