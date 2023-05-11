Artvin’de ağıla giren ayı 20 küçükbaş hayvanı telef etti

Artvin’in Şavşat ilçesinde ağıla giren ayı 20 küçükbaşı telef ederken 45 küçükbaş hayvanı ise yaraladı.

Artvin’de ağıla giren ayı 20 küçükbaş hayvanı telef etti

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mubin Koçak, sabah ağıla geldiğinde koyunlarının bir kısmının yerde cansız yattığını gördü.

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Etrafı tel örgülerle çevrili ağılın tel örgülerinin parçalandığını gören Koçak, 240 küçükbaş hayvandan 20 tanesinin telef olduğunu 45 küçükbaş hayvanında yaralandığını tespit etti. Bazı koyunlarını ise korkarak ağılın dışına çıkmış halde bulan Koçak, ayı saldırısı olduğunu tespit etti.

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Yaklaşık 100 bin lira zararının olduğunu belirten Koçak, "Ağıla giren ayı köpekleri yaraladı. Geçmiş zamanda da ayı saldırmıştı. Bu kez zararım büyük" ifadelerini kullandı.(İHA)

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