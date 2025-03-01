Artvin'de çığ felaketi! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Artvin'in Borçka ilçesi Macahel yolu üzerinde bulunan Karayolları İl Müdürlüğü'ne ait bakım evine çığ düştü. Çığ nedeniyle bakım evi kullanılamaz hale gelirken, iki kar iş makinesi de karlar altında kaldı.

1850 rakımlı Macahel Geçidinde kar kalınlığını 3 metrenin üzerine çıkarken, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Bakımevi, zirveye yakın bir noktada bulunuyordu. Yamaçtan düşen çığ, binanın duvarlarını yıktı ve jeneratör dairesi, yatak odası ile tamir bakım alanını tamamen karla doldurdu. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması, büyük bir faciayı önledi. Ancak kar temizleme çalışmaları için hazır bekletilen bir kar püskürtme aracı ile bir iş makinesi, metrelerce yükseklikteki karın altında kaldı.

Bölge halkından aynı zamanda Macehal yolunun ulaşımını sağlayan Osman Önder ve ekibi, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını belirtti. Bölgede kar yağışının devam etmesi nedeniyle hasar tespit çalışmalarına henüz başlanamadı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte incelemelerin yapılacağını ifade ettiler.