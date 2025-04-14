Artvin’de heyelan: İş makinesi kıl payı kurtuldu!

Kaynak: İHA
Artvin’de heyelan: İş makinesi kıl payı kurtuldu!

Artvin'de yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Heyelanda, yol temizleme çalışması yapan iş makinesi son anda kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Artvin'in merkez ilçesine bağlı Seyitler Köyü'nde yoğun yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

aw432348-01.jpg

Olay sırasında bölgede yol temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesi, operatörünün heyelanın gelinişi fark etmesi sayesinde saniyelerle kurtuldu. Toprağın kaydığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

aw432348-02.jpg​​​​​​​

Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Son Haberler
Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı karar: Hain saldırıda hayatını kaybetmişti
Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı karar: Hain saldırıda hayatını kaybetmişti
Nisan ayında beyaz örtünün tadını böyle çıkardılar
Nisan ayında beyaz örtünün tadını böyle çıkardılar
Adıyaman'da milyonda bir görülen ikiz buzağı doğumu gerçekleşti
Adıyaman'da milyonda bir görülen ikiz buzağı doğumu gerçekleşti
Savaş uçakları izleyenleri mest etti
Savaş uçakları izleyenleri mest etti
Eylemlerde tutuklanan 3 gence daha tahliye kararı
Eylemlerde tutuklanan 3 gence daha tahliye kararı