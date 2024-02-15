Artvin'de heyelan sonucu taş ve kaya parçaları karayoluna aktı. TIR kullanılamaz hale geldi

Artvin'de yaşanan heyelan sonucu yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları, otoyola düştü. O esnada yoldan geçen TIR'a taş ve kaya parçaları isabet etti.