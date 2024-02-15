Artvin'de heyelan sonucu taş ve kaya parçaları karayoluna aktı. TIR kullanılamaz hale geldi

Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresi Bağlıca mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen heyelanda, Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları karayoluna doğru düştü.
SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşlar, olay esnasında seyir halinde olan Rahmi Şimşek'in kullandığı 61 K 15860 plakalı demir yüklü TIR'a isabet etti. Çarpmanın şiddetiyle devrilen TIR'da hasar meydana gelirken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İrili ufaklı kaya parçalarının düştüğü karayolu ulaşıma kapandı. bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.