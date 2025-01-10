Artvin’de kaçak avcılara ceza yağdı!

Artvin Yusufeli ilçesinde Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılık yapan şahıslar belirlendi.

Yapılan Av Koruma Kontrol çalışmaları sırasında, avcılık belgesi olmadan ve korunan alanda avlanan şahıslar kameraya yakalandı.

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin ardından, söz konusu avcılar kameralara takılması sonucu yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılıkla mücadele etmek için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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Toplamda 21 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.