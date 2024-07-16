Artvin’de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin’de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış bir köyde sele neden olurken, taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış, sele neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, taşan dereler, köy yolları ulaşıma kapatırken, yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü.

Esandal köyünde yaşanan feklaketin ardından; Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı.

Bölgeye gelen ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlatırken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Afette, maddi hasar meydana geldi.

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