Artvin'de sel ve heyelanlar, Çoruh Nehri'nin rengini değişti! Gelen görüntüler şoke etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Artvin'in Borçka ilçesini vuran sağanak yağışların ardından oluşan sel ve heyelanlar, bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Bölgedeki yaralar sarılmaya çalışılırken, sel sularının Çoruh Nehri'ne taşıdığı devasa çamur ve atık yığını Muratlı Barajı'nı doldurdu. Baraj gölündeki suyun renginin çamur nedeniyle tamamen değişmesi dron kameraları tarafından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısının ardından 19-21 Eylül tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Artvin'de yaşamı felç etti. Metrekareye 200 kilograma varan yağışlar, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Yaşanan çökmeler nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı.

Bölgedeki derelerin taşmasıyla birlikte, sel sularının sürüklediği balçık, çöp, hafriyat, dal ve ağaç kütükleri, Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri'ne karıştı. Bu devasa atık yığını, enerji üretimi için hayati öneme sahip olan 45 metre derinliğindeki Muratlı Barajı Hidroelektrik Santrali'ne (HES) doldu.

Dronla çekilen görüntüler, baraj gölünde oluşan kirlilik tabakasını ve suyun tamamen çamurlu bir renge bürünmesini gözler önüne serdi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, baraj ve çevresinde hasar tespiti ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, doğal afetlerin çevreye verdiği zararın boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929979-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929980-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929987-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929982-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929985-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929978-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929981-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929984-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929974-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929975-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929976-276213.jpg

artvin-sel-gitti-copu-kaldi-rengi-degi-929977-276213.jpg

Son Haberler
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı