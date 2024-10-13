Artvin’de şiddetli yağışta bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Artvin’de şiddetli yağışta bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarında bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarında bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de sağanak sele döndüÇanakkale'de sağanak sele döndü

Arhavi ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Çifte Köprü mevkii, Ulaş Yolgeçen güzergahları ve Gürgencik köy yollarında küçük çaplı heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler çalışma başlattı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda yeni taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Son Haberler
Caminin minaresi fırtınada devrildi, imamın otomobili zarar gördü
Caminin minaresi fırtınada devrildi, imamın otomobili zarar gördü
Bursa medyasının acı günü! Olay gazetesi magazin şefi Ünal Özbay hayatını kaybetti
Bursa medyasının acı günü!
Naci Görür'den ilk açıklama. Afyonkarahisar'da peş peşe depremler
Naci Görür'den ilk açıklama. Afyonkarahisar'da peş peşe depremler
Artvin’de şiddetli yağışta bazı köy yolları ulaşıma kapandı
Artvin’de şiddetli yağışta bazı köy yolları ulaşıma kapandı
Esenyurt'ta trafik aniden durdu: 4 araç birbirine girdi
Trafik aniden durdu: 4 araç birbirine girdi