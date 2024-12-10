Artvin’de sis bulutları görenleri büyüledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin’de sis bulutları görenleri büyüledi

Artvin'in 2 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan Mersivan Dağı'nda oluşan sis bulutları adeta görenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in 2 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan Mersivan Dağı'nda oluşan sis bulutları görsel şölen sundu.

Artvin'in Mersivan Dağı eteklerindeki Atabarı Kayak Merkezi, büyüleyici bir doğa olayına sahne oldu. 2 bin 200 metre rakımda bulunan kayak pistinin zirvesi, yoğun kar yağışı ve sis bulutlarının etkisiyle adeta bir görsel şölene dönüştü.

Bulutların kayak pistinin üzerinden süzüldüğü anlar, hızlı çekim tekniğiyle kaydedildi. Ortaya şelaleyi andıran etkileyici görüntüler çıkarken, bu manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kayak yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, karla kaplı ormanların üzerindeki bu etkileyici manzaraya tanıklık etti. Sis denizinin oluşturduğu büyüleyici atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Artvin’de sis bulutları görenleri büyüledi

Artvin’de sis bulutları görenleri büyüledi

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