Artvin'de yırtılan balık kafesindeki somonlar Gürcistan'a ulaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına sebebiyle balık kafesi parçalanmıştı. Hopalılar somona doydu üstüne cezayı da yedi. Şimdi o somonlar Gürcistan'a ulaştı. Bu kez onlar somon için sahillere koştu.

Artvin'in Hopa ilçesinde 16 Aralık'ta meydana gelen şiddetli fırtına, denizde bulunan beş balık kafesini parçaladı.

Kafeslerin zarar görmesiyle birlikte tonlarca Türk somonu denize karıştı. Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları toplayan vatandaşların ardından bu kez Gürcistan sahilleri hareketlendi.

Karadeniz'in akıntılarıyla Gürcistan'a ulaşan Türk somonları, Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü bölgede görüldü.

Haberi duyan Gürcistanlılar, oltalarını kaparak dere ve deniz kıyılarına akın etti. Türk somonu avında adeta yarışan Gürcüler, beklenmedik bu balık bolluğu için Türklere teşekkür etti.

Türk somonu avına çıkan Mamuka Kadidze, "Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için.

Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şuan Gürcistan'ın her yerinde tutuluyor" ifadelerine yer verdi.

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