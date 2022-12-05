Bir ilçe sulara gömülüyor

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken sular yükselmeye başladı. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü uzman personeli kontrollerinde yükselen sular, kısa sürede Yeniköy ve Irmakyanı köyleri başta olmak üzere bir çok bölgeyi sular altında bırakacak.

Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Baraj suları nedeniyle Yusufeli-İspir karayolu da ulaşıma kapatıldı. Ekipleri karayolunun farklı bölümlerde üzerinde, “Yusufeli-İspir Devlet Karayolunun Yusufeli Barajı su tutması sebebiyle taşıt trafiğine kapatıldı” yazılı tabelalar konuldu.

"KÖYDEN AYRILDIK"

Köyleri sular altında kalan vatandaşlar, suyun gelişini izlemek ve kayıt altına almak için baraj sularını takip ediyor. Yeniköy köyü sakinlerinden İsmail Aydın (30) dün itibariyle köydeki evlerini terk ettiklerini ifade ederek “Eşyamızı, enkazımızı söktük geldik. Dün itibariyle köyden ayrıldık. Bugünde son suyun gelişini izlemeye geldik. Yıllarımız, çocukluğumuz geçtiği bu derelerde, yürüdüğümüz bu yollarda bir dahası olmayacak bizim için. Tarih oldu artık, çok duygulandık. Her şeyin hayırlısı” ifadelerini kullandı.