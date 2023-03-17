Dünyanın en büyük heykeli nerededir

Artvin, Atatepe'de yer alan Atatürk heykeli, dünyanın en büyük Atatürk heykelidir.

Bu yapı 22 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığındadır.

Heykel, 2011 ve 2012 yılları arasında Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırıldı.

2016 yılında is heykel Artvin Belediyesine devredildi.

Heykelin de yer aldığı Atatepe kompleksinin açılışı 2017'de gerçekleşmiştir.

Senede 35 bin kişinin ziyaret ettiği kompleks, Artvin'de en çok ziyaret edilen yer olmuştur.

Heykelin bacaklarının ağırlığı 19, gövde ağırlığı 18, kafa ağırlığı ise 9 tondur.

Yapımında 40 ton çelik, 10 ton bakır kullanılmıştır.