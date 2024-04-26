Arzum Çinlilere Türk kahvesini tanıttı

Global marka olma ve yurt dışında yeni pazarlara açılma hedefi ile fuar ve etkinliklere katılan Arzum, 135. Kanton Fuarı’ndaki (Çin İthalat ve İhracat Fuarı) yerini aldı.

Fuara ilk kez ve tümüyle kendi tasarımı ürünleriyle katılan marka OKKA serisi, kişisel bakım ve gıda hazırlama kategorilerindeki ürünlerini sergiledi.

Arzum OKKA ürünleriyle hazırlanan Türk kahvesi ikramlarının da yapıldığı stant, Arzum ürünlerinin ve Türk kültürünün deneyimlendiği bir alana dönüştü.

Fuarın açılış seremonisinde Guangzhou Başkonsolosu ve Ticaret Ataşelerimizin yanı sıra Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da yer aldı. Sadece iki ülkenin katılımcılarının konuşma yaptığı seremonide ayrıca Murat Kolbaşı da konuşma yaptı.

Bunun yanında Murat Kolbaşı, fuarın 3. günü Çin Başbakanı himayelerinde organize edilen ve 12 firmanın davetli, yalnızca 6 firmanın konuşmacı olduğu yuvarlak masa sempozyumunda konuşma yaptı.

ÇİNLİ DOSTLARA TÜRK KAHVESİNİ TANITTIK

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı, “1990'lı yılların başında Çinli işletmelerin sergilediği yaratıcılık karşısında büyülendim ve 1992 yılında Çin ve Hong Kong'a ilk ziyaretimi gerçekleştirdim. O zamandan bu yana, bu önemli fuarın istikrarlı bir katılımcısıyım. Ülkeler arası ticareti geliştiren en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı’nda standımızla yer alarak birçok ülkeden gelen marka ve katılımcıya ürünlerimizi tanıtmak bizler için bir zevkti. Fuarda kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla, Çinli dostlarımıza Türk kahvesinin cazibesini tanıtmaya çalıştık. Tasarımında tümüyle Arzum imzasının yer aldığı, birçok farklı kategorideki onlarca ürünümüzü sergilediğimiz fuarda ilk kez yer almamıza rağmen oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu fuara yönelik arzularımız, anlık kazanımların ötesine uzanıyor; Kanton Fuarı’nın global marka olma hedefimiz ve yeni pazarlara açılarak yurt dışı satışlarda yakaladığımız istikrarlı rakamları daha da yukarılara taşımamızda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Yeni pazarların kapılarını açacak anahtar olduğunu düşündüğümüz fuarda kurduğumuz insani ve ticari ilişkilerin meyvesini orta ve uzun dönemde fazlasıyla alacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.