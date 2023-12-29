Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru

Hakkında “ihanet” ve “psikolojik şiddet” iddiaları çıkan Mehmet Aslantuğ, “Arzum Onan’la tekrar barışma ihtimaliniz var mı?” sorusuna yanıt verdi.

Yeniden evlenecekleri iddiaları sonrası Aslantuğ, “Arzum’la bizim insani bir derdimiz yok. 30 yıllık hukukumuz var. Biz bir evlat büyüttük. Bütün o yazılanlar gerçek dışıdır, uydurulmuş, masa başı şeylerdir.” dedi.

"AYAKÜSTÜ KONUŞULACAK ŞEYLER DEĞİL"

Ayrılıkları konusunda da yazılan tüm psikolojik şiddet ve ihanet iddialarına yanıt veren Aslantuğ, “Somut bir sebep olmadığını herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değildir. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemi süreci var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü şey var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşulur?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DOĞRU ŞEYLER DEĞİL"

Yaşadıkları ilişkinin dinamiklerinden bahseden Aslantuğ, doğru olmayan şeyleri sıralayarak "Asıl olan hukukların kıymeti, el ele tutuşabilmeleri, birbirlerine kıymet vermeleri. Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı. Bunlar doğru şeyler değil. Aşkta, arkadaşlıkta, dostlukta; biz buralarda başka tür bir duyguyla bu ülkenin ifadesine abilik, arkadaşlık etmek zorundayız. Yaşadığımız da böyle bir şey zaten” açıklamalarında bulundu.

MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN YENİDEN EVLENECEK Mİ?

Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar evleneceğiniz yönünde haberler de çıktı, Böyle bir şey var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bizim hukuken tescil edilmiş bir derin ilişkimiz var zaten; bir evlat var.”