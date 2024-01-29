Aşağı kurtarmaz deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Aşağı kurtarmaz deyimi ne anlama geliyor?
Aşağı kurtarmaz deyimi ne anlama gelir? Aşağı kurtarmaz deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Aşağı kurtarmaz deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir malın söylenenden daha ucuza verilemeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Söylenen fiyattan daha aşağı bir durumu ona layık görmemek anlamlarına gelen bir deyimolarak tanımlanmaktadır.

Bir şeyin maliyetin fiyatının altına inildiğinde ve kar payı azaldığında kullanılan bir deyim olarak ticari bir deyimdir.

AŞAĞI KURTARMAZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Abla vallahi bu fiyattan aşağısı kurtarmaz, lütfen pazarlık yapmaya çalışma"

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