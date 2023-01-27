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Aşağılık provokatör skandallara devam ediyor. Bu kez Danimarka'da Kuran yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da provokasyonlarına devam ederek Türk büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:05
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Aşağılık provokatör Paludan bu kez Danimarka'da kuran yaktı

Aşağılık provokatör skandallara devam ediyor. Bu kez Danimarka'da Kuran yaktı
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İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi.

Paludan, çok sayıda polisin Büyükelçiliğin karşısında çember içine aldığı noktada, koruma altında provokasyondan önce gazetecilere demeç vermek için çabaladı.

Bölgede toplanan Türkleri ve basın mensuplarını bulundukları yerden ayrılmamaları için sert bir dille uyaran polisin Paludan'a ise nazik davranması dikkati çekti.

Provokasyon sırasında Türk büyükelçiliğinin önünde de güvenlik önlemleri çerçevesinde çok sayıda polis memuru konuşlandı.

Büyükelçilik çevresinde toplanarak hoparlörlerden mehteran marşları ve ezan dinleten bazı Türk vatandaşları, Paludan'ın gelmesinden hemen önce polis tarafından kordon altına alınan bölgeden uzaklaştırıldı.

Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktıktan sonra elçilik önünde toplanan Türkleri tahrik etmeye çalıştı.

Aşırı sağcı Paludan, 45 dakika süren provokasyonunun ardından bölgeden yine polis koruması altında ayrıldı.

CAMİ CEMAATİNİ TAHRİK ETTİ

Paludan, Türk büyükelçiliğinden önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Dortheavej semtinde, cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısına gelmiş, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalışmış, cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korumuştu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etmişti.

PALUDAN, İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

TÜRKİYE, SALDIRIYA İZİN VERİLMESİNİ LANETLEDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka’daki provokasyon için "(İsveç'te) Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

Provokasyonun ardından Bakanlık tarafından yapılan ikinci açıklamada da Kopenhag şehrinde nefret suçunun "aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesi" en güçlü şekilde lanetlenmişti.

Açıklamada, söz konusu eylemlere müsamaha gösterilmesinin barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit ettiği ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırttığı vurgulanmıştı.

 

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İslam ademoglu
27.01.2023 20:55
Dış güçler AKP ye hizmete başladı.Kuran yak AKP konuşsun. Buradan kim kazanıyor. Ekonomi berbat.Millet yoksul işsizlik zirvede dış siyaset rezalet.Eee Kuran yakmayı konusalim.DİS GUCLER kime calisiyor  
 
HUSEYIN CELIK
27.01.2023 20:38
birileri yine birilerinin işine geleni yapıyor...  
 
Mahir
27.01.2023 20:36
Sayin dışişleri bakanimiz ne yapiyor acaba her ay maaş alıyor tek duzenli işi bu herhalde, ukrayna savasini öngöremedi , halen o koltukta tebrik etmek lazim  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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