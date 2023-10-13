Asansör boşluğuna düşen elektrik ustası hayatını kaybetti

Trabzon’un Yomra ilçesinde, bir inşaatta çalışan elektrik ustası, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Asansör boşluğuna düşen elektrik ustası hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler, şahsın cesedini çıkartarak adli tıp kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansör boşluğuna düştü

Olay, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası Eyüp İnan (44), çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İnan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan İnan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı

İnan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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