Asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Erdek sokakta bulunan bir inşaatta çalışan 67 yaşındaki Mehmet K., asansör boşluğuna düştü.
Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Mehmet K., 5 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ile müdahalede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.