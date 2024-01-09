Asansör faciasında hapis cezası

Kaynak: Haber Merkezi
Asansör faciasında hapis cezası
Aydın’da üniversite öğrenimi gören Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan yurt asansörü kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede yeni bir gelişme yaşandı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda, 25 Ekim 2023 tarihinde yaşanan asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma tamamlandı.

Oda TV'nin aktardığına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Söz konusu iddianamede, 16 kişilik asansöre 16 öğrenci bindikten sonra asansörün zemin kattan bodrum kata doğru asansörün düşmeye başladığı ve Zeren Ertaş asansörden çıkmaya çalışırken asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Zeren Ertaş’ın otopsi raporunun da bulunduğu iddianamede, olayda iki kız öğrencinin de yaralandığı iletildi.

Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa B'nin asansörün fren sistemi olan "UCM" sistemini devre dışı bırakması nedeniyle kazanın gerçekleştiği belirtilen iddianamede, bilir kişi raporunda makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A'nın tali kusurlu olduğuna da dikkat çekildi.

Tutuklu sanıklar Mustafa B, Uğur İ, Ramazan A. ve Halil T. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, N.M hakkında ise "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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