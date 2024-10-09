Asansör kadın işçiyi öldürdü

Ümraniye Parseller Mahallesi'nde bulunan bir tatlı işletmesinde çalışan yabancı uyruklu Fatma D.'nin (25) içinde bulunduğu asansör halatların kopması sonucunda düştü.

Durumu fark eden işletme çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.