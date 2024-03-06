Asansörde neden diğer insanlardan yüzümüzü çevirdiğimiz ortaya çıktı

Pek çok insan asansöre bindiğinde, diğer insanlara yüzünü çevirir ve herkes aynı yöntemi izler. İnsanlar, göz temasından kaçınır, başka birine dokunmamak için elimizden geleni yapar ve çoğunlukla başını aşağıda tutar.

Bu durumun, psikologlar tarafından bir açıklaması bulunuyor. İşte cevabı...

TEHDİT ALTINDA OLDUKLARINI HİSSEDİYORLAR

Psikologlar, asansörlerde kişinin sürekli gerginlik altında hissettiğini ve başkalarından gelebilecek olası bir tehdidi hissettiğini öne sürüyorlar.

GÜVENSİZLİK, KORKU, GERGİNLİK...

Gerçekte böyle bir tehdit olmasa bile yabancılarla dar bir alanda kilitli kalma düşüncesi insanlarda güvensizlik, korku, gerginlik, hatta panik duygusu uyandırıyor. Bu nedenle asansörde en uzaktakiler kendilerini en çok baskı altında ve tehdit altında hissediyorlar.