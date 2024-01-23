Asansörün düşmesiyle bir öğrencinin öldüğü yurtta yeni skandal. KYK yurdunda bir öğrenci asılı bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda, C.S.A. isimli öğrenci intihar etti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen C.S.A., saat 13.00 sıralarında odasındaki ranzaya kendini asmış halde bulundu.

İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. C.S.A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KADEM Aydın Kurucu Temsilcisi Dilek Akıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın elim vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Öğrencimizin acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Rektörümüz, Vefat Eden Öğrencimizin Ailesine Taziyede Bulundu. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hayatını kaybeden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." denildi.

EREN ERTAŞ AYNI YURTTA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

25 Ekim 2023 tarihinde, 22 yaşındaki Zeren Ertaş, asansörün arızalanıp düşmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yaşanan olaydan sonra, ülkenin birçok noktasında öğrenciler, güvenilir barınma hakları için eylemler düzenlenmişti.